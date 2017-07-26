Идеи благоустройства новой набережной Исети выведают у екатеринбуржцевСегодня в 12:27
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В ходе проекта "Живой берег".
У жителей уральской столицы спросят, какой они видят набережную реки Исеть возле ЦПКиО - между улицами Ткачей и Щорса. Сбором мнений займутся в рамках проекта "Живой берег", который проводит "Центр прикладной урбанистики" совместно с "Атомстройкомплексом".
В настоящее время участок набережной, расположенной практически в центре города, никак не благоустроен – там раскинулся пустырь, а цивилизованного прохода вдоль воды нет. А еще 30 лет назад река на этом месте разливалась в Парковый пруд, по которому горожане катались на лодках, а по берегам можно было комфортно прогуливаться в тени сосен. Пруд был осушен в 90-х, и с тех пор его территория остается заброшенной.
В ближайшее время ЦПУ и "Атомстройкомплекс" проведут анкетирование жителей близлежащих домов, включая небоскреб "Чемпион Парк" и субботник на территории набережной. В планах - создание пешеходной дорожки вдоль воды и, может быть, даже появление там арт-объекта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе строительной компании.
"На городском уровне обсуждалось несколько концепций благоустройства набережной на данном участке в долгосрочной перспективе. Все они требуют достаточно больших вложений и долгой подготовительной работы, а люди здесь живут уже сейчас. Поэтому на данном этапе мы совместно с ЦПУ решили, в первую очередь, узнать мнение людей – жителей района и тех, кто регулярно ходит гулять в парк, – каким они видят данный участок набережной и реки, ведь любые работы по благоустройству будут делаться для них", – отмечает креативный директор компании "Атомстройкомплекс" Никита Харисов.
Следить за ходом проекта "Живой берег" можно в одноименных группах в социальных сетях.
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