Проверку провел Росздравнадзор.

Росздравнадзор по Курганской области провел внеплановую проверку частной клиники Persona Nova, пациентка которой в мае скончалась после пластической операции. Ведомство не нашло нарушений в работе медучреждения. Об этом "Уралинформбюро" сообщил начальник отдела организации контроля качества медицинской помощи населению регионального Росздравнадзор Александр Михальчук.

"Оказание медуслуг пациентке проводилась в соответствии с порядками оказания медицинской помощи", – отметил госсллужащий.

40-летняя женщина хотела сделать подтяжку лица. Ей стало плохо на операционном столе. Курганские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти.

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