Власти ее "не видели".

Одно из сел Южного Урала заполонила дикорастущая конопля. В ходе проверки Красносельского поселения (Увельский район) прокуроры обнаружили запрещенные растения на улицах Мира, Октябрьской, Набережной, Летягина и Советской. Причем заросли были не только на пустырях, но и у жилых зданий.

Местные власти не предпринимали никаких мер по уничтожению конопли. Бездействие чиновников могло способствовать незаконному употреблению наркотиков в Увельском районе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Главе Красносельского поселения было внесено представление об устранении нарушений законодательства о профилактике наркомании. По итогам его рассмотрения один сотрудник администрации привлечен к дисциплинарной ответственности. Опасную коноплю скосили.