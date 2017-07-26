"Плохиши" исправляются.

Преступность среди несовершеннолетних в России за полгода сократилась в среднем на 22%, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на данные МВД. Снижение этого показателя наблюдается уже несколько лет. За последнюю декаду он сократился более чем вдвое.

В начале 2017 года Генпрокуратура огласила список регионов с самыми высокими и самыми низкими показателями по подростковой преступности. В пятерку "плохишей" вошли Свердловская, Челябинская и Кемеровская области, Пермский и Красноярский края. При этом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в этих регионах снижается быстрее, чем в общем по стране.

Так, в Свердловской области за шесть месяцев 2017 года таких преступлений стало меньше на 30%, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. В Пермском крае число противоправных действий, совершенных несовершеннолетними снизилось на 25,3%, рассказали в пресс-службе прикамского ГУ МВД.

"Одной из причин совершения правонарушений подростками, состоящими на учете, является неорганизованный досуг и бесконтрольность", - подчеркнул глава ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев. Положительное же влияние на это, по мнению экспертов, оказывают новая молодежная политика государства, новые методы профилактики преступности, развитие волонтерского движения в России и широкий выбор способов самореализации.