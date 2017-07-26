За "воскрешение" взялась прокуратура.

В Челябинске прокуратура восстанавливает права 66-летней женщины, которая не может получать пенсию потому, что официально мертва. Ее смерть зарегистрирована в отделе ЗАГС администрации Свердловского района Перми, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства..

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что запись о смерти пожилой женщины пермский ЗАГС составил 30 апреля 2014 года. Между тем с 1981 года она живет и здравствует в Челябинске. Сама пенсионерка связывает наличие заметки о своей смерти с утерей паспорта в 2010 году.

В надзорное ведомство обратились сотрудники управления пенсионного фонда, которые не могут продолжать выплачивать пенсию "умершей". Прокурор направил в городской суд исковое заявление о признании актовой записи о смерти недействительной.