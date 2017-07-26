Гостевой маршрут расширен.

Администрация Екатеринбурга утвердила перечень улиц, используемых при организации второстепенных маршрутов следования клиентских групп FIFA к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Согласно документу, всего будет организовано 5 второстепенных маршрутов: из центра города до тренировочных площадок СОК "Калининец", СК "Урал", СК "СКБ – Банк Арена" и ЕМУП "Парк-стадион "Химмаш", а также по маршруту от гостиницы "Рамада" до того же парка-стадиона "Химмаш".

Стоит отметить, что в данный момент в Екатеринбурге полным ходом идет кампания по ремонту дорог, которые вошли в перечень основных гостевых маршрутов. На озеленение и восстановлиение дорожного полотна потратят порядка 1,5 миллиарда рублей.

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