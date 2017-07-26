Делегации FIFA покажут больше ЕкатеринбургаСегодня в 15:14
- Текст
Гостевой маршрут расширен.
Администрация Екатеринбурга утвердила перечень улиц, используемых при организации второстепенных маршрутов следования клиентских групп FIFA к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Согласно документу, всего будет организовано 5 второстепенных маршрутов: из центра города до тренировочных площадок СОК "Калининец", СК "Урал", СК "СКБ – Банк Арена" и ЕМУП "Парк-стадион "Химмаш", а также по маршруту от гостиницы "Рамада" до того же парка-стадиона "Химмаш".
Стоит отметить, что в данный момент в Екатеринбурге полным ходом идет кампания по ремонту дорог, которые вошли в перечень основных гостевых маршрутов. На озеленение и восстановлиение дорожного полотна потратят порядка 1,5 миллиарда рублей.
Ранее по теме:
Екатеринбург озеленят и заасфальтируют на 1,5 миллиарда рублей
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:46
Екатеринбуржцы предпочитают "мобильные" платежи
И онлайн-шопинг.Сегодня в 19:32
Телефон "загнал" юную екатеринбурженку под колеса иномарки
Девушка не заметила машину.Сегодня в 19:15
Екатеринбургское ТСЖ грозит судом "Синаре"
И требует новых слушаний.Сегодня в 19:12
"Тюмень Водоканалу" запретили сбрасывать в Туру стоки с яйцами гельминтов
Вызывающими описторхоз.Сегодня в 19:04
Работники асбестовского кирпичного завода дождались зарплаты
Спасибо Генпрокуратуре РФ.Сегодня в 18:48
В Прикамье готовятся объявить режим ЧС
Чтобы помочь аграриям.Сегодня в 18:42
Уголовные дела о гибели детей в ДТП будут возбуждать за сутки
Распорядился глава МВД РФ.Сегодня в 18:26
Участники голодовки в тагильской ИК-5 взялись за ложки
И отправились в столовую.Сегодня в 18:18
Маслянистое пятно на пруду в Екатеринбурге заинтересовало прокуратуру
И Росприроднадзор.Сегодня в 17:47
Повторный суд по делу бизнесмена Кретова стартует 31 июля
Его обвиняют по 3 статьям.Сегодня в 17:45
В Миассе повязали двух мужчин с 5 кило "синтетики"
Им грозит пожизненное.Сегодня в 17:39
Нижневартовский стрелок арестован
До середины сентября.Сегодня в 17:11
За Куйвашева подписались депутаты 90 свердловских территорий
Он подал документы в избирком.Сегодня в 16:49
"Уралвагонзавод" вернул рабочим незаконно удержанные деньги
Под давлением суда.Сегодня в 16:46
В челябинской больнице пациентам давали суп с червями
По примеру детского сада.
Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»
Главные новости
- Сегодня в 18:42Уголовные дела о гибели детей в ДТП будут возбуждать за сутки
- Сегодня в 16:49"Уралвагонзавод" вернул рабочим незаконно удержанные деньги
- Сегодня в 16:00Рабочего Высогорского ГОКа в Нижнем Тагиле раздавило плитой
- Сегодня в 15:33Свердловские промышленники готовы заменить Siemens
- Сегодня в 14:51Уголовное дело Улюкаева передали в Генпрокуратуру РФ
Аналитика
Серовская свинья олигарха Аристова умерла?
Расследование "Уралинформбюро".
Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"
Он обойдется в сотни миллионов рублей.
Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"
На Урале за нее встали горой.