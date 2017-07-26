Омбудсмен Москалькова предлагает разбавить ряды ВС РФ девушкамиСегодня в 15:45
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Но только по их желанию.
Российским женщинам необходимо предоставить право проходить срочную службу в армии. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает "Уралинформбюро".
Выступая на форуме "Территория смыслов на Клязьме", омбудсмен заявила, что ущемлять девушек "в праве служить срочную службу солдатом" неправильно, пишут СМИ.
В 2012 году Москалькова, еще будучи депутатом Госдумы РФ, предлагала присылать совершеннолетним девушкам повестки с предложением служить в армии. Тогда парламентарий оставляла за женщинами право самим выбрать: пойти служить по призыву или нет.
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