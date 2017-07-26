Долги за электричество вынудили.

1500 свиней ООО "Свинокомплекс Пермский" были арестованы в счет взыскания многомиллионых долгов компании. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

За свинокомплексом числится задолженность в 36 миллионов рублей. Из них 21 миллион – в пользу налоговой инспекции, остальное – долг за электричество. Добровольно отдавать деньги предприятие не собиралось.

Стоимость арестованных свиней оценивается в 15 миллионов рублей. Животных оставили в родных вольерах на ответственное хранение предприятию-должнику. Если с арестованным хрюкающим имуществом что-то случится, руководство компании понесет уже уголовную ответственность.