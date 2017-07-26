По примеру детского сада.

В Челябинске в городской клинической больнице № 6 пациентам на обед дают борщ с опарышами. Сообщение об этом, подкрепленное фото, появилось в одной из городских групп в соцсети "ВКонтакте": "Обед в 6 больнице на Румянцево ...черви в супе.." (здесь и далее - орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В комментариях автора поддерживают: "Там не только в супе, но и в компоте", "Там всегда так. Уже лет 5 наблюдаю новости эти про червей. Причем в детской больнице тоже самое", "Лежала в 6. Там не ела, не вкусно. Питалась своими продуктами". И советуют ему идти в надзорные органы.

Получить комментарий руководства больницы не удалось – главврача не оказалось на месте.

Стоит напомнить, осенью 2016 года также червей в супе обнаружили в одном из челябинских детских садов. После проверок прокуратуры повар и шеф-повар садика были уволены. Учреждению выставили штраф на 30 000 рублей, с заведующей и медсестры сняли по 3000. Еще двум сотрудникам объявлен выговор, передает "Уралинформбюро".

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