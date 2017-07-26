Под давлением суда.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила 26 июля удовлетворил иск четырех сотрудников складского комплекса бюро вторичного сырья корпорации "Уралвагонзавод". В суде они смогли доказали неправомерность решения работодателя об отправке их в простой. Юристы корпорации в ходе заседания представили документы, что деньги заявителям уже выплачены, передает "Уралинформбюро".

"Ну что тут скажешь, работодатель выкинул белый флаг. Деньги рабочим были выплачены еще 24 июля", - пояснил председатель НПС "Солидарность" Алексей Димитров, отметив, что также рабочие получат по 250 рублей компенсации морального вреда.

Примечательно, что, по словам заявителей, ущемление их прав со стороны работодателя началось ровно после того, как они вступили в НПС "Солидарность".

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