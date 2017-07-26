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Уголовные дела о гибели детей в ДТП будут возбуждать за суткиСегодня в 18:42

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Распорядился глава МВД РФ.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев потребовал в течение суток возбуждать уголовные дела о гибели детей в ДТП.

"Руководителям следственных органов системы МВД России доведено требование министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева о возбуждении уголовного дела в течение суток по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетнего", - цитирует ТАСС официального представителя МВД Ирину Волк.

Поручение дано после резонансного ДТП в Балашихе, передает "Уралинформбюро". В апреле 2017 года жительница подмосковного города сбила насмерть 6-летнего мальчика. Судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, что в момент ДТП в крови мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения. Кроме того, уголовное дело о гибели "пьяного" мальчика не возбуждалось около месяца, часть доказательств была уничтожена.

Эти обстоятельства вызвали широкий общественный резонанс. Уголовное дело расследовалось под пристальным вниманием общественности. 26 июля 2017 года оно было передано в суд.

Женщину-водителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека). Эксперты пришли к заключению, что женщина имела возможность предотвратить наезд. В момент аварии автомобиль двигался с превышением скорости, а его водитель общалась по сотовому телефону.

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