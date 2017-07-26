Чтобы помочь аграриям.

В шести территориях Прикамья объявили режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Юсьвинскийом, Уинском, Сивинском, Пермском, Березовском и Кишертском районах. С 10 августа ЧС планируется ввести во всем крае.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального правительства, это связано с обрушившимися на регион ливнями. Из-за них сельхозпредприятия не могут работать в полях. Аграрии заготовили только треть от планируемого объема кормов. Если они не смогут достичь целевых показателей, субсидии в бюджет придется вернуть. Этого удастся избежать только в случая объявления режима ЧС.

В случае, если режим ЧС будет продолжаться долго, сельхозпредприятиям выделят средства из резервного фонда на приобретение кормов в соседних регионах - 120 миллионов рублей.