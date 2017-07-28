"Бытие" уже можно подержать в руках

В свет вышло "Бытие. Книга первая" члена Союза писателей России Эльдара Ахадова. Это первый том трилогии о различных сторонах человеческой жизни. В него вошли философские эссе о духовном и физическом мирах, цикл рассказов "Война и мир" и лирический сборник "В ожидании чуда".

Во второй том включены притчи, диалоги и размышления о том, как человек ощущает Вселенную, а также "Тайна тайн", посвященная исследованиям жизни Иисуса Христа и других загадок цивилизации. В этой же книге будут напечатаны и мемуары автора - о встречах с интересными людьми, которых было немало.

Заключительную часть трилогии маркшейдера АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Эльдара Ахадова составляют описания путешествий Есенина в Персию, Лермонтова - по Азербайджану, Бальмонта - по островам Тихого океана и другие литературоведческие исследования.

"Книга "Бытие" уже выходила в свет, но я считаю этот тираж не первым, а предварительным. Концепцию самого сборника пришлось перерабатывать: вместить в него все произведения так, чтобы картина мира оказалась полной, вместить это в одну книгу нереально", - делится автор.

С начала 2017 года отец четверых детей и автор 48 книг Э.Ахадов издал сборник сказок "Чудо в перьях" и двухтомную "Книгу странствий". Последняя посвящена путешествиям писателя по России и за границей. Это и немудрено - ведь он является членом Русского географического общества.

Эльдар Ахадов - победитель множества литературных конкурсов, в том числе международных. Его книги издаются не только в России, но и за рубежом: в США, Германии, Израиле, Китае и других странах. Они переведены на несколько мировых языков. Тома с фамилией сотрудника Роспана на корешках можно найти не только в Российской государственной (Москва) и национальной (Санкт-Петербург) библиотеках, но и в главном книгохранилище Америки - библиотеке Конгресса США, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ".

Стоит отметить, что театрализованное танцевальное представление "Сотворение мира" по книге Э.Ахадова "Ненецкий пантеон" было представлено коллективом ямальского Центра национальных культур на подмостках Парижа. Песни на слова новоуренгойца к спектаклю "Анчутка" звучали со сцены Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина. А танцевальный номер "Огонь и Вода" по одноименному произведению писателя, исполненный солистами ансамбля "Одлар Юрду" весной этого года, стал одним из главных событий всероссийского шоу-проекта Moving poetry.