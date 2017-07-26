Вызывающими описторхоз.

Тюменская природоохранная прокуратура обязала "Тюмень Водоканал" прекратить сбрасывать в Туру сточные воды с яйцами гельминтов.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, предприятие не проводит необходимую очистку стоков. В результате в Туру попадают яйца паразитов, вызывающих описторхоз. Сначала опасное заболевание подхватывает рыба, а затем через нее заражается и человек. В 2016 году в области зарегистрировано 1384 случая заражения описторхозом.

Прокуроры внесли представление генеральному директору "Тюмень Водоканала". Однако нарушения устранены не были. В итоге надзиратели обратились в суд. 25 июля 2017 года их иск был удовлетворен.