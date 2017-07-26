И Росприроднадзор.

Маслянистое пятно на Городском пруду Екатеринбурга проверяют надзорные и контролирующие органы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Об огромной "темной кляксе", движущейся по акватории от Макаровского моста к Драмтеатру, 26 июля сообщили на форуме очевидцы. Горожане отмечали, что накануне в пруду на мель сел катер. По одной из их версии, маслянистое пятно появилось из-за того, что с судна слили горючее перед буксировкой. По другой, это - отходы с буровой установки в центре водоема.

Впрочем, специалисты с выводами не торопятся. Сотрудники департамента Росприроднадзора по УрФО пока только провели надзорные мероприятия, по итогам которых составлен акт.

В областной прокуратуре пообещали выяснить все обстоятельства произошедшего и установить истинные причины загрязнения. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заверили в пресс-службе ведомства.