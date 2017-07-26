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Участники голодовки в тагильской ИК-5 взялись за ложкиСегодня в 18:26

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И отправились в столовую.

Заключенные исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле прекратили голодовку, объявленную несколькими днями ранее. С помощью отказа от посещения столовой они пытались добиться послабления режима, а также свиданий со своими знакомыми.

26 июля ИК посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области и представитель аппарата регионального уполномоченного по правам человека Сергей Санников.

Также в учреждении работает группа сотрудников аппарата областного ГУФСИН. По факту отказа осужденных от приема пищи проводится служебная проверка. О ситуации были оповещены представители надзорных органов - Свердловской областной прокуратуры и Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Физическая сила к участникам акции не применялась, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе среднеуральского ГУФСИН.

Ранее по теме:
В тагильской колонии голодают заключенные

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