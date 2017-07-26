×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Работники асбестовского кирпичного завода дождались зарплатыСегодня в 19:04

  • Текст

Спасибо Генпрокуратуре РФ.

Асбестовское ООО "Заречный", выпускающее кирпичи и черепицу, полностью погасило зарплатный долг перед сотрудниками. 87 работникам перечислено более 2,6 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Завершить разбирательство, тянувшееся почти год, удалось после того, как к нему подключился заместитель Генерального прокурора России Юрии Пономарев.

В поле зрения прокуроров предприятие, задолжавшее сотрудникам несколько миллионов рублей, попало еще летом 2016 года. К середине сентября областному надзорному ведомству совместно с губернатором удалось добиться погашения долга по заработной плате перед 183 работниками за май - июль на сумму свыше 8,1 миллиона рублей. В рамках административного дела за нарушение трудового законодательства ООО "Заречный" было оштрафовано на 50 тысяч рублей, а его директор на 3 тысячи.

В декабре за невыплату 65 заводчанам 982 тысяч рублей по материалам прокуратуры следственные органы возбудили уже уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

В апреле 2017 года асбестовский кирпичный завод признали банкротом. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что директор предприятия несвоевременно и не полностью передал документы арбитражному управляющему. В отношении руководителя предприятия было возбуждено новое административное дело по ч.4 ст.14.13 КоАП РФ (незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего).

После совещаний с участием конкурсного управляющего, директора ООО "Заречный" и его собственников, а также получения отдельного поручения от замглавы Генпрокуратуры к 26 июля удалось добиться полного погашения зарплатного долга перед сотрудниками предприятия.

Стоит отметить, что после визита в Екатеринбург Владимира Путина начались масштабные проверки предприятий Среднего Урала на наличие задолженностей по зарплате. 9 июля президент РФ рассказал врио губернатора Евгению Куйвашеву об обратившихся к нему работниках Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ). Они поведали главе государства, что больше года не получают зарплату. "Владелец завода - надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно - якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда эта борзота, такое хамство по отношению к людям?" - возмутился Путин.

Ранее по теме:
В Асбесте кирпичный завод кинул рабочих на миллион
БорзОта свердловская

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×