Спасибо Генпрокуратуре РФ.

Асбестовское ООО "Заречный", выпускающее кирпичи и черепицу, полностью погасило зарплатный долг перед сотрудниками. 87 работникам перечислено более 2,6 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Завершить разбирательство, тянувшееся почти год, удалось после того, как к нему подключился заместитель Генерального прокурора России Юрии Пономарев.

В поле зрения прокуроров предприятие, задолжавшее сотрудникам несколько миллионов рублей, попало еще летом 2016 года. К середине сентября областному надзорному ведомству совместно с губернатором удалось добиться погашения долга по заработной плате перед 183 работниками за май - июль на сумму свыше 8,1 миллиона рублей. В рамках административного дела за нарушение трудового законодательства ООО "Заречный" было оштрафовано на 50 тысяч рублей, а его директор на 3 тысячи.

В декабре за невыплату 65 заводчанам 982 тысяч рублей по материалам прокуратуры следственные органы возбудили уже уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

В апреле 2017 года асбестовский кирпичный завод признали банкротом. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что директор предприятия несвоевременно и не полностью передал документы арбитражному управляющему. В отношении руководителя предприятия было возбуждено новое административное дело по ч.4 ст.14.13 КоАП РФ (незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего).

После совещаний с участием конкурсного управляющего, директора ООО "Заречный" и его собственников, а также получения отдельного поручения от замглавы Генпрокуратуры к 26 июля удалось добиться полного погашения зарплатного долга перед сотрудниками предприятия.

Стоит отметить, что после визита в Екатеринбург Владимира Путина начались масштабные проверки предприятий Среднего Урала на наличие задолженностей по зарплате. 9 июля президент РФ рассказал врио губернатора Евгению Куйвашеву об обратившихся к нему работниках Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ). Они поведали главе государства, что больше года не получают зарплату. "Владелец завода - надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно - якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда эта борзота, такое хамство по отношению к людям?" - возмутился Путин.

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