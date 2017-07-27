Слово за правительством.

Минтранс РФ намерен обязать профессиональных водителей проходить обязательный квалификационный экзамен. Проект соответствующих поправок в Трудовой кодекс внесен на рассмотрение российского правительства, сообщает "Уралинформбюро".

Новшество должно коснуться шоферов всех категорий – от таксистов до дальнобойщиков. Предполагается, что вводимая мера снизит аварийность на дорогах. Отказ от прохождения экзамена, согласно документу, станет поводом для отказа в приеме на работу, либо увольнения.

По словам члена общественного совета при Министерстве транспорта Сергея Храпача, подобная система уже существовала при советской власти - водителям присваивали классность, от которой зависела зарплата.

"Зарплата в целом по транспортной отрасли была одной из самых высоких, выше только у шахтеров и сталеваров. Правительство сейчас решило, что относительно большая аварийность на пассажирском транспорте связана с не очень квалифицированными кадрами. В частности, водителями-мигрантами. Почему туда не идут люди, имеющие высокую квалификацию? Да потому, что там тяжелые условия труда и низкая зарплата в целом по отрасли", - цитируют Храпача "Известия".

Впрочем, уже нашлись и противники инициативы. Зампредседателя Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Валентина Митрофанова назвала законопроект преждевременным: "У нас еще не принят стандарт для водителей, а уже хотят ввести обязательные профэкзамены. Непонятно, как это будет реализовываться при отсутствии профстандарта как такового. Для обязательной оценки квалификации водителей должен быть принят профстандарт, разработаны комплекты оценочных средств, профессиональные экзамены".