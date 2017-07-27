Путин разрешил зэкам выезжать за пределы колонийСегодня в 08:47
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На свидания с детьми.
Отбывающим в колониях наказания россиянам будут предоставляться дополнительные свидания с детьми, не достигшими 14 лет. Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс подписал президент РФ Владимир Путин.
Встречаться судимым родителям с чадами позволят в выходные и праздничные дни за границами места отбытия наказания, но в пределах муниципалитета, где они расположены, передает "Уралинформбюро".
Женщинам, имеющим ребенка-инвалида, теперь могут быть разрешены 4 выезда в год для 15-дневного свидания (не считая времени в пути) с ним. Аналогичное послабление предусмотрено и для мужчин, являющихся единственным родителем ребенка-инвалида.
С детьми, не имеющими инвалидности, женщины и мужчины (также если являются единственными родителями) могут встречаться дважды в год. Срок свидания – 10 дней.
Кроме того, женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительной колонии, будет разрешен выезд на 15 суток для устройства чада у родственников или в детский дом.
Послабления не распространяются на несколько категорий зэков: приговоренных к пожизненному заключению, осужденных за преступления против детей, ВИЧ-инфицированных, не прошедших курс лечения от наркомании, алкоголизма или токсикомании, а также ряда других.
Подписанный Путиным документ помимо прочего разрешает отбывающим наказание в облегченных условиях за 6 месяцев до освобождения для лучшей социальной адаптации проживать и работать за пределами исправительного учреждения, но под надзором органов ФСИН. Исключением станут случаи, когда руководство колонии выносит мотивированный отказ в "переезде".
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да-да, пусть они своих детей воспитывают по своему образу и подобию. Это называется круговорот зеков в Россииответить
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