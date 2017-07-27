×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Тюмень Водоканал" пойдет с яйцами гельминтов в суд Сегодня в 09:45

  • Текст

Коммунальщики намерены оспорить позицию прокуратуры.

"Тюмень Водоканал" опроверг информацию о сбросе в Туру канализационных стоков с яйцами гельминтов. Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь компании Иван Камельских, существующая технологии очистки эффективно уничтожает паразитов. Эту позицию предприятие намерено отстаивать в суде.

"Ни для кого не секрет, что после изменения СанПИН в 2015 году по России прокатилась целая череда судебных разбирательств. От региональных водоканалов требуют изменить определенную проектом очистных сооружений и всегда считавшуюся эффективной технологию дезинвазии. Мы намерены доказать, что существующая сейчас технология эффективно уничтожает паразитов в канализационных стоках, приходящих со всего города Тюмени. Водоканалу города Екатеринбурга это уже удалось", - отметил Камельских.

По словам собеседника агентства, опистархоз появился в Сибири еще в 1891 году. В 1920-х годах XX века исследователи подтвердили, что заболевание имеет широкое распространение в Тюменской области. Уже тогда заявлялось, что причина этого - употребление в пищу неправильно приготовленной рыбы.

25 июля 2017 года Тюменская природоохранная прокуратура выиграла суд против "Тюмень Водоканала". Предприятие обвинили в распространении опистархоза и обязали изменить технологию очистки стоков.

Ранее по теме:
"Тюмень Водоканалу" запретили сбрасывать в Туру стоки с яйцами гельминтов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×