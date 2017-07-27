Коммунальщики намерены оспорить позицию прокуратуры.

"Тюмень Водоканал" опроверг информацию о сбросе в Туру канализационных стоков с яйцами гельминтов. Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь компании Иван Камельских, существующая технологии очистки эффективно уничтожает паразитов. Эту позицию предприятие намерено отстаивать в суде.

"Ни для кого не секрет, что после изменения СанПИН в 2015 году по России прокатилась целая череда судебных разбирательств. От региональных водоканалов требуют изменить определенную проектом очистных сооружений и всегда считавшуюся эффективной технологию дезинвазии. Мы намерены доказать, что существующая сейчас технология эффективно уничтожает паразитов в канализационных стоках, приходящих со всего города Тюмени. Водоканалу города Екатеринбурга это уже удалось", - отметил Камельских.

По словам собеседника агентства, опистархоз появился в Сибири еще в 1891 году. В 1920-х годах XX века исследователи подтвердили, что заболевание имеет широкое распространение в Тюменской области. Уже тогда заявлялось, что причина этого - употребление в пищу неправильно приготовленной рыбы.

25 июля 2017 года Тюменская природоохранная прокуратура выиграла суд против "Тюмень Водоканала". Предприятие обвинили в распространении опистархоза и обязали изменить технологию очистки стоков.

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