×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Зауралье реальное число безработных в 4 раза превышает официальные цифрыСегодня в 09:49

  • Текст

Работы не хватает.

В Курганской области среднегодовая численность безработных более чем в 4 раза превышает численность официально зарегистрированных безработных. Более значительные цифры приводит управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

Разницу в показателях специалисты объясняют тем, что большая часть безработных курганцев предпочитает искать работу самостоятельно и не встает на учет в службы занятости.

По данным опроса населения, в 2016 году уровень безработицы в Зауралье составил 8,4%, что на 2,9% выше общероссийского уровня. В 2017 году количество безработных продолжило расти и за первые 6 месяцев составило 9,7%.

В организации отмечают, что с начала 2017 года в органы государственной службы занятости в поисках работы обратилось почти 13 000 курганцев. Работа нашлась для 6000 из них. По данным на конец июня 2017 года, статус безработного имеют свыше 7000 человек - на 1500 меньше, чем год назад, передает "Уралинформбюро".

Напряженная ситуация на рынке труда Зауралья обусловлена дефицитом рабочих мест и отсутствием работы, обеспечивающей прожиточный минимум.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×