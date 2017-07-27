Работы не хватает.

В Курганской области среднегодовая численность безработных более чем в 4 раза превышает численность официально зарегистрированных безработных. Более значительные цифры приводит управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

Разницу в показателях специалисты объясняют тем, что большая часть безработных курганцев предпочитает искать работу самостоятельно и не встает на учет в службы занятости.

По данным опроса населения, в 2016 году уровень безработицы в Зауралье составил 8,4%, что на 2,9% выше общероссийского уровня. В 2017 году количество безработных продолжило расти и за первые 6 месяцев составило 9,7%.

В организации отмечают, что с начала 2017 года в органы государственной службы занятости в поисках работы обратилось почти 13 000 курганцев. Работа нашлась для 6000 из них. По данным на конец июня 2017 года, статус безработного имеют свыше 7000 человек - на 1500 меньше, чем год назад, передает "Уралинформбюро".

Напряженная ситуация на рынке труда Зауралья обусловлена дефицитом рабочих мест и отсутствием работы, обеспечивающей прожиточный минимум.