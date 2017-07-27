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Уклонистов допустили до госслужбыСегодня в 10:21

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Но им придется выдержать паузу в 10 лет.

Молодым людям, уклонившимся от службы в армии, разрешили работать на государственной и муниципальной службе. Правда, перед этим им придется выдержать 10-летнюю паузу с момента нарушения закона "О муниципальной службе в РФ".

Соответствующие поправки 26 июля 2017 года подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Три года назад уклонистам вообще запретили работать на государство. Позже Конституционный суд РФ оспорил эту норму, как не соответствующую Основному закону страны.

Теперь же решившие не ходить в армию получили шанс сделать карьеру чиновника спустя 10 лет после нарушения.

Кроме того, закон обязывает военные комиссариаты уведомлять о наличии уклонистов в штате глав государственных и муниципальных органов, а также отчитываться об увольнении таких сотрудников.

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