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На Среднем Урале 12 чиновников остались без работы из-за утраты доверияСегодня в 10:54

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А 7 депутатов – лишились мандатов.

Средний Урал в 2017 году отметился многочисленными коррупционными нарушениями в сфере государственной и муниципальной службы. Такие данные были озвучены на совещании региональной прокуратуры по итогам работы в первом полугодии.

"По представлениям прокуроров 12 должностных лиц органов власти региона уволены в связи с утратой доверия, 7 депутатов муниципального уровня досрочно прекратили свои полномочия", - говорится в сообщении.

По словам заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарева, в Свердловской области имеется пласт серьезных проблем, требующих оперативного решения.

К их числу относятся долги по заработной плате на региональных предприятиях – их объем является наибольшим в федеральном округе. Отдельные претензии имеются к работе следственных органов, замеченных в волоките.

Нерешенными остаются проблемы в сфере обеспечения жилищных прав граждан, в числе которых - плохая подготовка к предстоящему отопительному периоду и низкие темпы переселения из аварийного жилья.

Юрий Пономарев заострил внимание на увеличении удельного веса нераскрытых особо тяжких преступлений. Свердловская область "лидирует" среди регионов УрФУ по числу преступлений, совершенных в общественных местах, в состоянии опьянения, несовершеннолетними и рецидивистами. Сложной остается и наркоситуация в регионе – выросло число смертельных отравлений наркотиками.

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