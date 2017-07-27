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Бородачам напомнили об опасности барбершоповСегодня в 11:02

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Где в погоне за модой можно подцепить что-нибудь.

В последнее время в Россию вернулась мода на бороды. Эспаньолки, "лопаты", голливудские бородки украшают лица многих мужчин. Привести растительность на лице в порядок помогают в барбершопах - салонах красоты исключительного для представителей сильной половины человечества.

В связи с большой распространенностью последних санитарные врачи решили напомнить клиентам брадобреев, на что нужно обратить внимание во время визита, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспотребнадзора.

Перед началом и после окончания обслуживания клиента мастер обязан тщательно вымыть руки с мылом.

Для профилактики распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций инструменты должны дезинфицироваться и стерилизоваться. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, помещать в бактерицидный излучатель или дезраствор.

Для каждого клиента должны использоваться индивидуальные накидки, салфетки и шапочки. Лучше если они будут одноразовыми.

Пеньюар из синтетической ткани можно применять только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком.

Смахивать с лица и шеи клиента остриженные волосы допускается чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Кисточки разрешено использовать только при их обязательной дезинфекции после каждого клиента.

Парфюмерия и косметика должны быть сертифицированы, иметь не истекший срок годности и информацию для потребителя на русском языке.

Каждый сотрудник барбершопа обязан иметь санкнижку с результатами медицинских и лабораторных обследований.

Пожаловаться на антисанитарию у брадобреев можно в региональное управление Роспотребнадзора.

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