×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Samsung создаст съедобный телефонСегодня в 11:03

  • Текст

В виде банана.

Компания Samsung запатентовала съедобный телефон-банан.

Документ с описанием новинки появился на сайте Американского бюро патентов. Заявка была подана еще в 2015 году, но одобрена только в июне 2017-го. В документах нет технических характеристик телефона. Лишь схематически обрисован внешний вид будущего средства связи. Смартфон очень похож на банан. А на кожуре фрукта, как на экране, размещаются иконки приложений, передает "Уралинформбюро".

В сети его уже окрестили шпионским гаджетом, от которого можно будет оперативно избавиться, не оставив следа.


Фото: uspto.gov

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×