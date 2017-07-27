В виде банана.

Компания Samsung запатентовала съедобный телефон-банан.

Документ с описанием новинки появился на сайте Американского бюро патентов. Заявка была подана еще в 2015 году, но одобрена только в июне 2017-го. В документах нет технических характеристик телефона. Лишь схематически обрисован внешний вид будущего средства связи. Смартфон очень похож на банан. А на кожуре фрукта, как на экране, размещаются иконки приложений, передает "Уралинформбюро".

В сети его уже окрестили шпионским гаджетом, от которого можно будет оперативно избавиться, не оставив следа.



Фото: uspto.gov