Из Екатеринбурга.

В Кыштыме в пруду при санатории утонула 82-летняя женщина. Пенсионерка приехала на отдых из Екатеринбурга, сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по Кыштыму.

26 июля во время купания в Дехановском пруду женщина ушла под воду. С берега ей на помощь бросился спасатель, вытащил на берег и начал оказывать первую помощь. К нему присоединился местный врач, вызвали скорую, но спасти пенсионерку не удалось.

По словам подруг, с которыми отдыхала женщина, она дважды перенесла операцию на сердце. По предварительной версии, именно сердце не выдержало во время купания. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. По данному факту проводится проверка.