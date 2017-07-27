Ее могли устроить сотрудники УФСИН.

В лесу в Кетовском районе около станции Просвет нашли свалку мобильных телефонов. Снимки выложили пользователи соцсетей.

По мнению зауральцев, устройства могли выбросить сотрудники исправительной колонии №2, располагающейся неподалеку. Возможно, речь идет об аппаратах, которые заключенным незаконно пытались пронести родственники.

"Уралинформбюро" не удалось дозвониться до пресс-службы регионального УФСИН. В природоохранной прокуратуре Зауралья заявили, что не получали информации о свалке. В пресс-службе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области пообещали предоставить комментарий позже.

Стоит отметить, что самым опасным элементом мобильного телефона является аккумулятор. При разложении одна батарея способна загрязнить свинцом, ртутью и кадмием около 20 квадратных метров площади.