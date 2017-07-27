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В Екатеринбурге пропал контрактник из БашкирииСегодня в 12:32

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Из армии он уволился перед исчезновением.

В Екатеринбурге пропал 28-летний Динис Буляков из Башкирии. Молодой человек проходил здесь службу по контракту, сообщила "Уралинформбюро" сестра Динис Гузель.

Контрактник был в в отпуске у родителей. После этого вернулся в Екатеринбург. Здесь он, как сказали в военной части родственникам, еще 3 июля написал заявление на увольнение. Больше на связь с близкими Динис не выходил. Военные обещали помочь в его поисках, но результатов это не принесло. Заявление в полицию родные подали только через две недели.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Диниса, просят позвонить по телефону 8-965-930-97-98 или 02.

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