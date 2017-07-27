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По столице Урала проедут Шерлок Холмс и Гарри ПоттерСегодня в 12:28

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В компании королевы Елизаветы.

29 июля в Екатеринбурге пройдет необычный велопробег – все его участники будут одеты в "английские" твидовые костюмы или наряды узнаваемых британских персонажей. Мероприятие проводят общественная организация "Вело-Город" и компания "Атомстройкомплекс".

Участники заезда стартуют в 11.00 от офиса строительной компании по улице Белинского, 39, регистрация откроется в 10.30. Присоединиться к велопробегу может любой желающий.

Поколесив по улицам города, велосипедисты финишируют в районе загородных квартир "Ливерпуль", где их угостят овсянкой и чаем, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

В 13.00 там начнутся праздничные мероприятия, в разгар которых среди участников велопробега выберут персонажа с самым интересным костюмом. Желающие смогут увековечить свой образ в фотозоне с профессиональным фотографом.

Параллельно можно будет осмотреть свободные таунхаусы и задать вопросы представителям застройщика.

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