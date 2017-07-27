На смену мужьям.

Узы брака вовсе не святы для уральцев. В этом убедились специалисты развлекательной социальной сети "Фотострана" в ходе исследования запросов пользователей.

Сайты знакомств привлекают не только свободных, но и "окольцованных" жителей Екатеринбурга. При этом вне зависимости от семейного положения больше 50% пользователей отдают предпочтение свободным юзерам, передает "Уралинформбюро".

Из любого правила есть исключения. Так, пятая часть женатых мужчин на сайте знакомств ищет замужних женщин – для легкого и необременительного общения. В то же время 15% замужних дам выделяют в сети мужчин, активно разыскивающих своих суженых.

"Это говорит о том, что замужние дамы недовольны своим положением и находятся в поисках нового партнера", - делают вывод авторы исследования.