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Городскому пруду Екатеринбурга отказали в пляжеСегодня в 13:45

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Ради безопасности горожан.

Пляжу в центре Екатеринбурга не бывать. Такой вердикт вынесли городские чиновники, передает "Уралинформбюро".

Идею обустроить зону для купания на Городском пруду вдоль набережной Рабочей Молодежи подал начальник GR-отдела администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков. На своих страницах в соцсетях он выложил фотографию обмелевшего водоема и задал горожанам вопрос "Если оставить уровень воды таким, согласились бы вы отдыхать на этом пляже после его прочистки и обновления песка?"

Развернулось бурное обсуждение. Одни уверены - пляж не впишется в центр города, другие считают, что благоустроенный берег может стать "изюминкой".

Заместитель председателя городского комитета благоустройства Виктор Юровицкий считает, что отсыпать пляж вряд ли получится. "Я считаю, что нет. Это слишком близко от плотины городского пруда и небезопасно. А построить пляж и запретить на нем купаться - как-то нелогично", - отметил он в эфире программы "Сумма мнений".

Стоит отметить, что пляжей на Городском пруду Екатеринбурга никогда раньше не было.

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