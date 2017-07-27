Курс на семейные ценности.

На Среднем Урале появится новая организация по работе с молодежью. Ради этого ликвидируют региональный центр патриотического воспитания. Его объединят с ГАУ СО "Дом молодежи".

Ни функционала, ни названия у структуры пока нет, но уже известно, что в своей работе с молодежью она будет применять принципиально новый подход, пояснила "Уралинформбюро" глава областного департамента молодежной политики Ольга Глацких.

"Функционал двух учреждений будет объединен и будет полностью соответствовать полномочиям и функциям департамента молодежной политики, который являет их учредителем. Будет много направлений, которые не были задействованы в работе этих (ГАУ СО "Дом молодежи" и ГАУ СО "Региональный центр патриотического воспитания" - прим.ред.) учреждений, но которые есть в департаменте", - отметила Ольга Глацких.

Стратегия работы с подрастающим поколением будет обозначена в октябре, когда будет утверждены устав и положение нового учреждения.

Стоит отметить, что Ольга Глацких была назначена главой департамента молодежной политики в конце 2016 года. В начале этого года она озвучила приоритетные направления своей работы. Среди них не только патриотическое воспитание, но и профориентация, популяризация ЗОЖ и семейных ценностей.