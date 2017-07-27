Объявлена мобилизация доноров.

В Свердловской области в любой момент может возникнуть дефицит крови для переливания. Во время отпусков в Областной станции переливания крови уменьшается число доноров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе медучреждения.

"Уменьшение числа доноров крови, которое мы наблюдаем, может сказаться позже, ведь запасы биоматериала должны пополняться регулярно", – уточнил главный врач станции Сергей Чеканов.

По заявлению врачей, избежать дефицита и узнать заранее, какая кровь потребуется в большей степени в определенный период времени, невозможно. Поэтому врачи Областной станции переливания крови объявили всеобщую мобилизацию для доноров. Особенно это касается доноров с отрицательным резус-фактором – такая кровь встречается реже.