Если эксперимент удастся.

До конца 2017 года в двух российских городах пройдет эксперимент по централизованной поверке приборов учета водопотребления управляющими компаниями. Его участниками могут стать Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Апробация нового метода затронет один из районов муниципалитетов или отдельные многоквартирные дома. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

"Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки… В следующем году, если это будет поддержано, попробуем это реализовать уже в рамках общенационального решения", - отметил он.

Инициатива пока еще обсуждается с Минстроем и Минпромторгом. Однако метрологи уверены, что она найдет поддержку. Ведь поверка, проводящаяся УК, и дешевле, и быстрее. Тем более она позволит сократить количество мошенников, за баснословные деньги меняющих счетчики.

Если эксперимент будет удачным, в будущем году подобную практику распространят на всю страну, передает "Уралинформбюро".