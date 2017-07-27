Ему нужна операция.

Ветерана-инвалида из Шадринска отказались принять в Областной клинической больнице несмотря на направление. Пенсионеру пришлось обращаться за помощью в Общественную приемную депутата Курганской областной Думы Владимир Остапенко, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе думы.

Чтобы оказать помощь ветерану, парламентарий связался с департаментом здравоохранения. Там порекомендовали обратиться непосредственно к заведующей поликлиникой.

Позже уже по телефону ветеран сообщил депутату, что его принял заместитель главврача. В ходе приема выяснилось, что нужна срочная операция.