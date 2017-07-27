Условно.

Минфин РФ внес в правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала. С его помощью россиянам предлагается копить деньги на старость, сообщает "Российская газета".

Концепция была разработана Минфином и Банком России. Она предполагает, что капитал на старость будет формироваться из добровольных отчислений работников от своих зарплат на счетах в негосударственных пенсионных фондах. При этом граждане смогут выбирать ставку от 0 до 6%, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, добровольное участие носит условный характер. Запись в программу будет происходить автоматически – "по умолчанию". Те граждане, которые не захотят копить на старость по новым правилам, должны будут заявлять о своем несогласии. О том, как именно будет реализована "автоподписка", пока не сообщается.

Против данной идеи выступают Минтруд и Счетная палата. В ведомствах настаивают на том, что "автоподписка" – это фактически заключение договора между НПФ и гражданином без получения согласия последнего, что противоречит Гражданскому кодексу РФ.