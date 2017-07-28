По версии "Уралинформбюро".

1. Сдержал слово

Проигрыш "Пари Сен-Жермена" каталонской "Барселоне" вылился в необычный обед для мэра французского города Мон-де-Марсан Шарля Дайо.

Градоначальник не верил, что парижане не смогут в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА пройти испанцев, и пообещал в случае победы "Барсы" съесть крысу и проголосовать на предстоящих президентских выборах за кандидата от левых Жан-Люка Меланшона.

"Барселона" сенсационно выиграла со счетом 6:1 и прошла дальше. Дайо же пришлось прилюдно отведать крысятины, а вот проголосовать за Меланшона у него рука не поднялась.

2. Не смог

В Египте экипаж танка безуспешно попытался предотвратить теракт.

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, атаковал колонну военной техники. Один из танков начал "утюжить" машину террористов. Однако спустя некоторое время после того, как танкисты, посчитав свою миссию выполненной, вернулись в колонну, из останков прогремел мощный взрыв. Погибли семь человек, в том числе двое детей.

3. Вот так находка!

То, что часть посылок в России исчезает по пути следования из пункта А в пункт В, давно ни для кого не секрет. Но даже видавших виды не оставила равнодушными куча упаковок от вскрытых посылок и бандеролей, найденная рыбаком в камышах возле Ростова-на-Дону.

Среди прочих автор видео обнаружил и пакет, предназначенный его бывшему коллеге и давно значащийся у почтальонов, как полученный адресатом, что в реальности далеко не так.

После того как видео было предано всеобщей огласке, похитителя почтовых отправлений нашли за считанные дни. Им оказался курьер одного из почтовых отделений. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

4. Круглая радуга

Радугу необычной формы удалось поймать в объектив видеокамеры строителям "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге.

Оказывается радуга на самом деле круглая, но с земли можно разглядеть лишь ее часть. Увидеть природное явление во всей красе под силу пилотам и строителям небоскребов.

5. Боевые сурки

Что может быть забавнее "пения" сурков? Только бои с их участием. В Китае два грызуна сошлись в схватке прямо на автотрассе. Их меланхоличному выяснению отношений не могли помешать ни проносящиеся мимо машины, ни направленные на них объективы камер. Закончился поединок бегством одного из участников, второй пустился за ним в погоню.