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Энергетики Прикамья попались на завышенных тарифахСегодня в 15:55

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Будут пересчитывать.

В Прикамье восемь поставщиков электроэнергии и тепла уличили в завышении тарифов. На нарушении попались ЗАО "Березниковская сетевая компания", ООО "БЭК", ООО "Вторая электросетевая компания", ООО "Сервисный центр Контакт". Заоблачные цены выставляли жителям ООО "Новая региональная сеть Прикамья", ООО "СетьЭнергоТранс", ООО "Энергосервис "Звездного" и ООО "Энергоэффект".

На какую именно сумму были завышены тарифы - в пресс-службе регионального УФАС "Уралинформбюро" уточнить не смогли. Но там отметили, что предприятия необоснованно включали в стоимость тепла и электроэнергии расходы на добровольное страхование, аренду и лизинг, налоги, арендную плату, затраты на эксплуатацию электрооборудования.

Поставщики должны будут сделать перерасчеты и пересмотреть цены до 31 августа 2017 года, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

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