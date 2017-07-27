В Кушве закрыли завод "Уралугля"Сегодня в 15:57
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Из-за химических выбросов.
В Кушве территориальный отдел управления Роспотребнадзора приостановил на 60 дней работу завода по изготовлению древесного угля. Производство принадлежит ООО "Уралуголь".
Санврачи получили жалобы от местных жителей на удушливый запах продуктов горения вечером и ночью. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. При проверке выяснилось, что с февраля 2017 года на территории промышленной площадки ЗАО "Кушвинский завод прокатных валков" организована деятельность ООО "Уралуголь". Последнее работало без обязательных санитарно-эпидемиологических заключений и экологических измерений.
Специалисты Роспотребнадзора направили материалы в суд, который пришел к выводу о вине юридического лица.
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