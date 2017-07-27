И уголовной ответственностью.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности за нелегальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за подделку акцизных марок. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уголовный кодекс дополняется статьями "Незаконные производства и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции".

Нарушителям грозят штрафы на сумму от 50 тысяч до 4 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от 3 месяцев до 4 лет. Наказанием также могут стать принудительные работы на срок до 5 лет и лишение свободы до 8 лет, передает "Уралинформбюро".

Закон был одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года и вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. В пояснительной записке отмечается, что порядка 30% розничных точек по торговле алкоголем сегодня работают нелегально. Кроме того, растет количество подпольных цехов по производству алкогольной продукции.