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Уральцам добавят ИзраиляСегодня в 16:04

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После открытия нового аэропорта.

Из аэропорта Кольцово могут быть открыты прямые рейсы в израильский Эйлат. Переговоры на эту тему сейчас находятся в начальной стадии, рассказал "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Он не стал делать прогнозов, насколько быстро решится вопрос. В конце 2017 - в начале 2018 года недалеко от Эйлата откроется новый международный аэропорт Рамон. Директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова также заявила Ассоциации туроператоров России, что новая авиагавань послужит дополнительным стимулом для расширения российских полетных программ в Израиль.

В настоящее время до Эйлата россияне добираются или через аэропорт Тель-Авива, или через Увду, принимающую чартеры.

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