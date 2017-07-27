После открытия нового аэропорта.

Из аэропорта Кольцово могут быть открыты прямые рейсы в израильский Эйлат. Переговоры на эту тему сейчас находятся в начальной стадии, рассказал "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Он не стал делать прогнозов, насколько быстро решится вопрос. В конце 2017 - в начале 2018 года недалеко от Эйлата откроется новый международный аэропорт Рамон. Директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова также заявила Ассоциации туроператоров России, что новая авиагавань послужит дополнительным стимулом для расширения российских полетных программ в Израиль.

В настоящее время до Эйлата россияне добираются или через аэропорт Тель-Авива, или через Увду, принимающую чартеры.