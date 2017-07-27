Карусель и качели установили на Онежской.

Обновленная игровая площадка открылась 26 июля в Екатеринбурге между 7 и 9 домами по улице Онежская. Территория была облагорожена в рамках акции "Мой любимый двор", которую ежегодно проводит "Зяблицев-Фонд".

Как рассказал "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев, на площадке были установлены 2 вида качелей, карусель и турники.

В открытии площадки приняли участие десятки жильцов близлежащих домов. Для юных екатеринбуржцев была подготовлена игровая программа.

Их родители, бабушки и дедушки воспользовались возможностью пообщаться с Евгением Зяблицевым на насущные темы. Они поделились с депутатом проблемами в сфере ЖКХ: не устраивает расположение мусорных баков, скорость подачи воды в квартиры и прочее.

Стоит отметить, что в 2016 году в рамках акции "Мой любимый двор" новые игровые пространства были организованы в 5 дворах Екатеринбурга. Нынешним летом "первой ласточкой" стала площадка на Красина,7.