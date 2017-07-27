На пенсии и страхование.

В Госдуму РФ могут внести законопроект, обязывающий россиян с высокими доходами отчислять больше средств во внебюджетные фонды страны, сообщают российские СМИ.

Деньги будут перечисляться в такие организации, как, например, Фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования. По мнению депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева, это позволит избавиться от существующего в них дефицита, передает "Уралинформбюро".