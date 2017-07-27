Их спасли дети.

Работники АО "Екатеринбурггаз" провели квест газовой безопасности в детских загородных лагерях "Волна" и "Спутник".

Дети отправились в воображаемое морское путешествие, где их поджидали хитрые пираты. Мужественным мореплавателям предстояло пройти серьезные испытания, спасти жителей Тортуги от техногенной катастрофы и вызволить взятую в заложники аварийную бригаду предприятия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".

Обучающую программу газовики специально разработали для детских загородных лагерей. Она предполагает активный отдых на свежем воздухе. Во время квеста дети участвуют в эстафетах, решают логические задачи и ведут спасательные работы.

"Квесты газовой безопасности - это наши инвестиции в детство. Мы уверены, что воспитывать грамотных потребителей нужно со школьной скамьи. Разработка "Екатеринбурггаза" уникальна, проект был продуман под ключ, чтобы лагеря в дальнейшем самостоятельно могли проводить акции без нашего участия. Мы рассчитываем, что в ходе такого обучающего формата, весело и задорно, ребята запомнят простые правила пользования газом однажды и на всю жизнь", - отметила советник гендиректора по связям с общественностью и СМИ АО "Екатеринбурггаз" Елена Неволина.

Дети восприняли уроки безопасности как праздник.

"Так бы каждый день! И пираты, и мыльные пузыри, все понравилось. Только каска падала во время эстафеты, но я все равно добежала, с закрытыми глазами. И телефон аварийной службы мы запомнили – 104", - рассказала участница квеста Алена.

"Особенно понравилось изображать отравившихся газом, чтоб нас на носилках несли с противогазом. А еще мы проверили удостоверения у сотрудников аварийной бригады, как нас учили. Они оказались настоящими газовиками", - отметил воспитанник детского лагеря Евгений.

Участниками интерактивных квестов в 2017 году стало порядка 400 школьников от 7 до 12 лет. Программа получила высокую оценку руководства загородных лагерей. В компанию уже поступают заявки на будущий год.