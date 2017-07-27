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Школьные столовые Екатеринбурга покупают хлеб с наценкой в 2000%Сегодня в 17:47

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Вместо 20%.

Многочисленные нарушения в сфере ЖКХ, транспорта и топливно-энергетическом комплексе обнаружены в ходе проверок во втором квартале 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной энергетической комиссии.

Больше всего претензий к жилищно-коммунальной сфере, на которую пришлось почти 50% выявленных нарушений. А в абсолютном "первенстве" отличилась екатеринбургская столовая №41, отпускавшая трем школьным столовым продукты по цене, многократно превышающей допустимую.

"Например, вместо 20% наценка на хлеб ржаной, реализуемый порционно, составила 1943,06%", - уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе РЭК.

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