Вместо 20%.

Многочисленные нарушения в сфере ЖКХ, транспорта и топливно-энергетическом комплексе обнаружены в ходе проверок во втором квартале 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной энергетической комиссии.

Больше всего претензий к жилищно-коммунальной сфере, на которую пришлось почти 50% выявленных нарушений. А в абсолютном "первенстве" отличилась екатеринбургская столовая №41, отпускавшая трем школьным столовым продукты по цене, многократно превышающей допустимую.

"Например, вместо 20% наценка на хлеб ржаной, реализуемый порционно, составила 1943,06%", - уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе РЭК.