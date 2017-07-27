28 июля Екатеринбург утонет в колокольном звонеСегодня в 17:58
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На полчаса.
В полдень 28 июля столица Урала на полчаса окунется в колокольный звон. В честь Дня крещения Руси в колокола ударят во всех храмах города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Перезвон пройдет в рамках акции "Славим Тебе, Боже!", получившей благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Беларуси, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.
Стоит отметить, что самый большой колокол Урала - 16-тонный благовест установлен на колокольне екатеринбургского храма "Большой Златоуст".
День крещения Руси - государственный праздник, который отмечается с 2010 года в память о крещении Руси князем Владимиром, которое историки относят к 988 году. Русская православная церковь в этот день почитает святого равноапостольного князя Владимира.
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