На полчаса.

В полдень 28 июля столица Урала на полчаса окунется в колокольный звон. В честь Дня крещения Руси в колокола ударят во всех храмах города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Перезвон пройдет в рамках акции "Славим Тебе, Боже!", получившей благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Беларуси, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.

Стоит отметить, что самый большой колокол Урала - 16-тонный благовест установлен на колокольне екатеринбургского храма "Большой Златоуст".

День крещения Руси - государственный праздник, который отмечается с 2010 года в память о крещении Руси князем Владимиром, которое историки относят к 988 году. Русская православная церковь в этот день почитает святого равноапостольного князя Владимира.