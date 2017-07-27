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Уральские вузы остановили прием документов Сегодня в 18:20

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На очное бюджетное обучение.

В российских вузах подошла к концу первая волна приема абитуриентов. Больше нельзя подать документы на очное бюджетное обучение.

Как сообщили "Уралинформюро" в пресс-службе Уральского Федерального Университета, со старта приемной кампании в вузе принято 18 783 заявлений. Самые популярные направления подготовки – "Строительство", "Международные отношения", "Экономика", "Журналистика", "Менеджмент", "Лингвистика", "Дизайн", "Информационная безопасность".

В Уральском государственном экономическом университете в топе "Менеджмент" (40 человек на место), "Экономика", "Бизнес-информатика" и "Прикладная информатика" (по 30 человек).

В Уральском государственном педагогическом университете абитуриенты выбирают направления с большим простором для будущей работы. Предпочтения отдают факультетам с двумя профилями подготовки, например, "История и Обществознание", "Математика и Информатика", "Управление воспитательной работой и Правоведение".

В Горном университете конкурс по направлениям "Технология транспортных процессов", "Информатика и вычислительная техника" достигал 10 человек на место. Больше всего подлинников документов абитуриенты несут на "Геологию нефти и газа".

Как отмечают во всех вузах, абитуриенты уже традиционно подают документы сразу в несколько университетов. Так в УрФУ две трети поступающих принесли копии документов (оригиналы "ушли" в другие вузы). Да и в одном вузе документы подают сразу на два-три направления. Аналогичная картина и в УрГПУ. Те, же, кто остановился на одном факультете, рассматривают и очную, и заочную форму обучения.

Прием документов в вузы продолжается. Заявления можно подать на "заочку", на обучение по контракту и в магистратуру.

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