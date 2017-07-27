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Прогулка "топлес" по Венеции обойдется в 200 евроСегодня в 18:40

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Штрафы повысили.

Городской совет Венеции значительно повысил штрафы для туристов и местных жителей за нарушения правил поведения. Об этом сообщает портал "Италия по-русски".

Ранее штрафы не превышали 50 евро. Теперь же за прогулку с голым торсом придется заплатить 200. Брошенный мусор или сделанная на памятнике надпись обойдется в 400 евро. Купание в канале – в 450. По 400 евро заплатят уличные артисты без разрешения на выступления и попрошайки.

Ужесточить меры наказания мэр города предложил Луиджи Бруньяро. Повод дали два аргентинских туриста, которые на днях искупались в Гранд-канале, спрыгнув с моста Риальто, передает "Уралинформбюро".

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