"Вшитый" в ПО.

В прошивке некоторых смартфонов на Android обнаружили вирус-троян. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе компании "Доктор Веб". Вредоносную программу нашли в бюджетных аппаратах Leagoo M5 Plus, Leagoo M8 и Nomu S10. Их цена на российском рынке колеблется от 6 до 8 тысяч рублей.

Троянец встраивается в системный процесс, отвечающий за запуск программ. Вирус заражает любые приложения, работая с ними как единое целое. При желании "хозяева" трояна получат любую информацию с гаджета.

К заражению смартфонов могут быть причастны недобросовестные партнеры, которые участвовали в создании программного обеспечения. Единственная защита – полная переустановка прошивки Android. Компания "Доктор Веб" уже предупредила производителей о проблеме.