Его обогнал основатель Amazon Джефф Безос.

Создатель и гендиректор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком мира, сообщает информационное агентство Bloomberg.

Вырваться вперед Безосу позволил рост акций его основной компании. Из-за повышения котировок бумаг на 1,2%, состояние предпринимателя, увеличилось более чем на 1 миллиард долларов и превысило 90 миллиардов. Таким образом, Безос "подвинул" бывшего главу Microsoft Билла Гейтса, занимавшего этот почетный пост с 2013 года, передает "Уралинформбюро".

По мнению экспертов, акции растут в ожидании квартальной отчетности компании. По предварительным прогнозам, выручка Amazon выросла на 22% - до 37,2 миллиардов долларов. С начала же года капитализация компании выросла более чем на 40%, до 503,2 миллиардов.

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